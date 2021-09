Primeur in Marokko: vrouwelijke burgemeesters van drie grote steden

Voor het eerst in Marokko worden vrouwen aangesteld als kandidaat voor het burgemeesterschap van drie grote steden, waaronder hoofdstad Rabat.

De driepartijencoalitie tussen de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI), de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM) en de Istiqlal-partij koos voor drie grote steden in Marokko een vrouwelijke voorzitter van de gemeenteraad.

Casablanca

Nabila Rmili van RNI wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Casablanca. Rmili gaat Abdelaziz El Omari van de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) opvolgen. De benoeming moet nog wel worden geformaliseerd tijdens een raadsvergadering die gepland staat tussen 16 en 25 september.

De toekomstige burgemeester van de economische hoofdstad, die tevens regionaal zorgdirecteur is in de regio Casablanca-Settat, was de afgelopen periode vice-voorzitter van de gemeenteraad.



Marrakech

De recente overwinning van PAM in verschillende kiesdistricten bij de lokale verkiezingen van 8 september, ook in Marrakech, heeft de liberalen een comfortabele meerderheid opgeleverd.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Fatima-Zahra Mansouri (PAM) de nieuwe burgermoeder van Marrakech. Mansouri was tussen 2009 en 2015 ook al gemeentehoofd van de okerkleurige toeristische trekpleister.



Rabat

De driepartijencoalitie koos ook in hoofdstad Rabat een vrouw als burgemeester. De keus is gevallen op journaliste en voormalig lid van de duivenpartij tijdens de vorige zittingsperiode, Asmaa Rhlalou.

Daarnaast werden de drie partijen het ook eens over de namen van de toekomstige burgemeesters van andere grote steden en regio's. Volgens lokale media zouden de functies voor gemeentehoofden van Témara, Kénitra en Khémisset zijn toevertrouwd aan de RNI.



De gemeenten Salé en Sidi Kacem zullen worden geleid door Istiqlal en het voorzitterschap van de raad van de regio Rabat-Sale-Kénitra wordt verzorgd door Rachid El Abdi (PAM).

In Sidi Borja, provincie Taroudant, is Nora Thoussa op slechts 19-jarige leeftijd de jongste burgemeester in Marokko ooit. Ze staat op de lijst namens de Socialistische Unie van Volkskrachten (USFP).

