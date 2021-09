Tanger: politie arresteert hoofdverdachte na gefilmde aanranding op straat (video)

De politie in Tanger heeft woensdagmiddag de hoofdverdachte gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij de aanranding van een vrouw in Tanger.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN woensdag in een verklaring. Het betreft een 17-jarige jongen uit de wijk Boukhalef in Tanger.

De verdachte deelde eerder vandaag een videoboodschap waarin hij zijn excuses aanbiedt.

De jonge man, die sinds gisteren op de vlucht was, zegt in de video dat hij onder invloed was en zich niet bewust was van wat hij deed. Hij verontschuldigde zich voor zijn gedrag en merkte op dat hij zelf ook een moeder en zussen heeft.

De politie in Tanger startte dinsdag een onderzoek naar aanleiding van videobeelden van een jongeman die een vrouw in de wijk Boukhalef in Tanger aanrandde. In de video is te zien dat de jongeman de jurk van een voorbijlopende vrouw omhoog tilt, haar betast en vervolgens lachend wegloopt.



De beelden werden gedeeld op sociale netwerken. De autoriteiten werden massaal opgeroepen om de verdachte te straffen om straatintimidatie en ander buitensporig gedrag te veroordelen.

Drie minderjarige handlangers werden dinsdagmiddag al opgepakt, waaronder een 15-jarige jongen die er van wordt verdacht de beelden te hebben gemaakt en gedeeld.

