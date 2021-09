Marokko akkoord met benoeming De Mistura als VN-gezant Marokkaanse Sahara

Marokko heeft goedkeuring gegeven aan de secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties (VN) voor de benoeming van Staffan de Mistura als zijn nieuwe persoonlijke gezant voor de Sahara

Dat heeft de Marokkaanse VN-ambassadeur Omar Hilale gezegd in persverklaring.

Marokko is eerder geraadpleegd over de benoeming van de Italiaans-Zweedse diplomaat en heeft de goedkeuring al aan de secretaris-generaal van de VN meegedeeld.

"De goedkeuring van Marokko komt voort uit het vertrouwen in de inspanningen van Guterres om tot een realistische, duurzame en consensuele politieke oplossing te komen voor het geschil over de regio", zei Hilale.



Er is nog overleg gaande tussen de leden van de VN-Veiligheidsraad om de benoeming van De Mistura goed te keuren. Naar verwacht zal de benoeming "in de komende dagen" worden aangekondigd.

De eventuele benoeming van De Mistura moet ook nog door de Polisario worden aanvaard alvorens zijn positie aan de Veiligheidsraad wordt voorgelegd. De aanstaande benoeming komt meer dan twee jaar na het vertrek van de vorige persoonlijke gezant, de Duitse Horst Köhler, die om "gezondheidsredenen" zijn functie moest neerleggen.



De Duitser nam in mei 2019 ontslag nadat hij er niet in slaagde de onverenigbare standpunten van Marokko en de Separatisten over de Sahara te verschuiven. Na de onsuccesvolle pogingen liet Marokko weten dat het niet van plan was terug te keren naar de onderhandelingstafel als Algiers niet aan zou schuiven.

Buurland Algerije bewapent, financiert en traint de separatistische Sahrawi-beweging en wordt door Rabat gezien als belanghebbende in het Sahara-conflict.

