Klimaatrapport: wereld niet groener na coronalockdowns

De wereld is niet groener geworden na de lockdowns vanwege het coronavirus, staat in een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties.

De korte onderbreking van grootschalige uitstoot van afvalstoffen door de lockdown heeft volgens het rapport geen invloed gehad op de hoeveelheid CO2 in de lucht.

In veel landen werd industrie korte of langere tijd stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. Op korte termijn leverde dat vaak een iets schonere lucht op, maar de WMO schrijft dat het op de langere termijn geen invloed heeft gehad op het tegengaan van klimaatverandering. Sinds de lockdowns grotendeels weer voorbij zijn, zijn er alleen maar meer uitlaatgassen de lucht in geblazen.

Volgens de WMO is de kans groot dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de komende vijf jaar 1,5 graden hoger ligt dat het gemiddelde in de pre-industriële periode. "We gaan de afspraken in het akkoord van Parijs nog steeds niet halen", schrijft VN-secretaris-generaal António Guterres in het voorwoord. "Als we niet onmiddellijk vergaande maatregelen treffen, heeft dat catastrofale gevolgen voor de mensen en de aarde."



Ambitieuzer

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen bereikte een hoogtepunt in 2019, waarna het in 2020 flink daalde door de coronapandemie. In de eerste zes maanden van 2021 is meer uitgestoten dan in dezelfde periode in 2019, staat in het rapport.

De WMO schrijft dat het goed is dat steeds meer landen zich toeleggen op een netto uitstoot van 0 procent, maar het beleid moet een stuk ambitieuzer om afgesproken klimaatdoelen te halen en te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt.



De temperatuur lag nooit hoger dan in de periode tussen 2017 en 2021. Het was gemiddeld tussen de 1,06 en 1,26 graden warmen dan in de tijd voor de industrialisatie.

In het rapport wordt geadviseerd om de wederopbouw na de coronapandemie samen te laten gaan met het verduurzamen van de wereld. "Het rapport is helder, we hebben geen tijd meer om te wachten", aldus Guterres.

© ANP 2021