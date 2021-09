Klimaatverandering kan leiden tot ontheming van 1,9 miljoen Marokkanen

Als er niks wordt gedaan om klimaatverandering tegen te gaan zullen 1,5 tot 1,9 miljoen Marokkanen gedwongen worden om te migreren.

Dat is 5,4 procent van de totale bevolking van Marokko, blijkt uit het Groundswell-rapport van de Wereldbank.

Het rapport geeft nauwkeurig aan welke geografische gebieden onder druk komen te staan en doet aanbevelingen voor groene, veerkrachtige en inclusieve ontwikkelingen.

De studie schetst drie verschillende scenario's van klimaatmigratie. Het meest pessimistische scenario is het referentiescenario als er geen corrigerende actie wordt ondernomen en kan resulteren in de ontheming van 1,9 miljoen Marokkanen.



Het inclusieve ontwikkelingsscenario is waar inspanningen worden ingezet in bedreigde gebieden. Naar verwachting zullen dan 1,5 miljoen Marokkanen moeten verhuizen. In het meest 'klimaatvriendelijk' scenario wordt gestreefd naar vermindering van de CO2-uitstoot. Het aantal ontheemden daalt daarmee naar 0,5 miljoen.

Voor het onderzoek werd tevens rekening gehouden met de geleidelijke effecten van klimaatverandering op het levensonderhoud, de veranderingen in de beschikbaarheid van water en landbouwproductiviteit alsook de stijging van de zeespiegel die gepaard gaat met de stijgende temperaturen.



Vooral inwoners rondom Marrakech, Casablanca, Safi en ten zuiden van Agadir tot Tiznit zullen gedwongen worden elders te wonen. Daardoor zal de bevolkingsgroei in deze gebieden drastisch worden afgeremd.

De meeste klimaatmigranten zullen vertrekken richting Agadir, rondom hoofdstad Rabat en in het noordelijke Tanger. Gebieden zoals Fez, Meknes en de kusten van de Oriental worden het minst getroffen. De migrantenstroom naar deze gebieden wordt voornamelijk gerechtvaardigd door een hogere productiviteit in de landbouw, ondanks de stagnatie of lichte afname van de watervoorraden.



Volgens het rapport zullen wereldwijd zo'n 216 miljoen mensen gedwongen worden te migreren. De prognoses kunnen volgens de Wereldbank worden vermeden "als landen nu beginnen met het verminderen van broeikasgassen". De klimaatmigratie zou daarmee kunnen worden verminderd met 80%, oftewel 44 miljoen mensen in 2050.

Marokko voert sinds enkele jaren een preventief beleid dat de gevolgen van klimaatverandering moet ondervangen, met name door de bestrijding van watertekorten door de bouw van dammen, de ontzilting van zeewater en de behandeling van afvalwater.

In het rapport worden regeringen aanbevolen om vandaag al te beginnen met plannen, om de opvang van klimaatmigranten voor te bereiden en van basisdiensten te voorzien.

© MAROKKO.NL 2021