Spanje optimistisch over toekomst betrekkingen met Marokko

De Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares is optimistisch over de toekomst van de diplomatieke betrekkingen met Marokko.

Dat zei Albares in een interview met nieuwsdienst El Pais. De buitenlandminister ziet "veelbelovende tekenen" die wijzen op spoedige hervattingen van de betrekkingen tussen de twee landen.

Albares verwees naar de recente troonrede van Koning Mohammed VI waarin hij opriep tot het herstellen van de diplomatieke relatie tussen Marokko en Spanje. De betrekkingen tussen de twee landen bereikten een historisch dieptepunt nadat Madrid eerder dit jaar toeliet dat Polisario-voorman Brahim Ghali in een Spaans ziekenhuis kon worden behandeld. De separatistenleider wordt al jaren gezocht voor mensenrechtenschendingen.

De crisis tussen de twee landen bereikte medio mei een hoogtepunt na de massale illegale migratieoperatie in de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika. Duizenden Marokkanen en sub-Sahara migranten wisten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied te bereiken, naar verluidt omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen als vergelding voor de Spaanse onverschilligheid in de Polisario-kwestie.



De Spaanse per maakte na de troonrede bekend dat de Spaanse regeringsleider Pedro Sánchez "binnenkort" naar Marokko zou afreizen. Het bezoek van de Spaanse leider zou het begin moeten zijn van de herlancering van de samenwerking tussen de twee buurlanden.

Ook Albares is in afwachting van een ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot. "Natuurlijk ben ik geïnteresseerd in het eerste bezoek aan Rabat, maar veel meer in het tweede, derde of vierde", zei Albares.



"Het gaat om het opbouwen van een nieuwe relatie op solide fundamenten, zodat de crises tussen Spanje en Marokko niet cyclisch zijn en waarmee opeenvolgende buitenlandministers het hoofd moeten worden geboden".

Albares benadrukte wel dat zijn regering haar standpunt over de kwestie van de Sahara niet heeft gewijzigd. "Er zijn een reeks resoluties van de VN-Veiligheidsraad en Spanje opereert binnen die parameters", aldus de Spaanse bewindsman.

© MAROKKO.NL 2021