Coronapas wordt verplicht voor alle Italiaanse werknemers

Voor alle werknemers in Italië wordt een coronapas verplicht.

De regering in Rome ging donderdag akkoord met zo’n verplichte digitale of papieren pas op de werkplek die toont of iemand is gevaccineerd, negatief getest of recent genezen van Covid-19.

Na instemming van het parlement geldt de verplichting vanaf 15 oktober. Wie de pas niet kan presenteren op de werkplek wordt geschorst en krijgt geen salaris meer, maar kan niet worden ontslagen. Wie toch gaat werken zonder certificaat kan een boete tussen de 600 en 1500 euro krijgen.

De zogeheten groene pas is in Italië nu een vereiste voor mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs werken of restaurants, musea of sportscholen bezoeken. De pas, oorspronkelijk bedoeld om reizen in de EU te vergemakkelijken, krijgt steeds meer toepassingen, ook in andere landen.



Vakbonden

De centrumregering van premier Mario Draghi wil mensen er op die manier van overtuigen zich te laten inenten en de verspreiding van het virus tegen te gaan. De afgelopen weken waren er wel wat protesten, maar de meeste politieke partijen steunen de verplichte pas op de werkplek, evenals de voornaamste werkgeversorganisaties.

Vakbonden zijn minder enthousiast en vinden dat tests voor werknemers die geen vaccin willen gratis moeten zijn. De regering ziet dat niet zitten omdat er dan geen stimulans zou zijn een inenting te halen.



Italië is niet het eerste EU-land dat werknemers verplicht zich te laten vaccineren of testen. In Griekenland moeten niet-gevaccineerde werknemers sinds 13 september zich op eigen kosten een of twee keer week laten testen, afhankelijk van hun beroep.

Italië heeft meer dan 130.000 coronadoden te betreuren, het hoogste aantal in Europa na het Verenigd Koninkrijk. Bijna driekwart van de bevolking van 60 miljoen mensen boven de 12 jaar heeft minstens één prik gehad.

