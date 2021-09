Franse troepen doden Daesh-leider in de Sahara

De Franse president Emmanuel Macron maakte de dood van Adnan Abu Walid al-Sahrawi bekend op Twitter.

Macron tweette woensdagavond dat Al-Sahrawi "geneutraliseerd werd door Franse troepen", zonder verdere details te verstrekken. Hij noemt de dood van Al-Sahrawi een "groot succes" in de strijd tegen terreur in de Sahel.

Waar, wanneer en hoe de terroristenleider is vermoord is niet duidelijk. Er gaan al weken geruchten over de dood van de terroristenleider, maar autoriteiten in de regio hebben zijn overlijden nog niet bevestigd.

De Sahel is al jaren een instabiele regio, delen ervan zijn in handen van militanten die banden hebben met terreurbewegingen Al Qaeda en Daesh, laatstgenoemde is in de Sahara actief aan de grens tussen Mali en Niger. Het Franse leger is sinds 2013 in het gebied gestationeerd om de Malinese overheid te ondersteunen in de strijd tegen extremistische groeperingen.



In de regio is ook een VN-vredesmissie gelegerd. Maar het geweld is er de laatste jaren alleen maar toegenomen. Dagelijks vallen er doden in de regio. Vorig jaar was zelfs het dodelijkste jaar sinds het begin van de crisis.

Al-Sahrawi

Daesh in de Sahara wordt verantwoordelijk gehouden voor de meeste aanslagen in het grensgebied van Mali, Niger en Burkina Faso, bij de armste landen in Afrika. De groep werd in 2015 opgericht door Al-Sahrawi, zelf een oud-lid van de Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging in de Sahara.



Al-Sahrawi heeft onder meer de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag in 2017 in Niger waarbij vier Amerikaanse militairen en vier mensen uit het leger van Niger omkwamen. De groep heeft ook buitenlanders ontvoerd in de Sahel en houdt vermoedelijk nog steeds de Amerikaan Jeffrey Woodke vast, die in 2016 uit zijn huis in Niger werd ontvoerd.

De Fransen voeren vaker aanvallen uit op jihadisten in de regio. In juni werd een extremist gedood die verantwoordelijk werd gehouden voor de ontvoering van en de moord op twee Franse journalisten in 2013. Eind vorig jaar brachten Franse troepen er een belangrijke terroristenleider om die "een historische figuur binnen de jihadistische beweging in de Sahel" zou zijn.



Rusland

Het aantal Franse militairen in het gebied wordt de komende tijd teruggeschroefd omdat de Franse operatie plaats zal maken voor een internationale troepenmacht.

In Europa is begin deze week echter bezorgd gereageerd op de mogelijke inzet van Russische huursoldaten in Mali. De regering daar zou tegen de zin van Frankrijk en Duitsland overwegen om honderden huursoldaten van de Russische paramilitaire organisatie Wagner in te schakelen.

