Rechter: horeca moet om middernacht gewoon deuren sluiten

Het Nederlandse nachtleven blijft na middernacht gewoon gesloten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen de Staat.

De voorzieningenrechter geeft aan niet bevoegd te zijn om in te grijpen in het politieke besluitvormingsproces, dat nog niet was afgerond op het moment dat de zaak diende. KHN vond het willekeur dat het nachtleven gesloten moet blijven, terwijl andere coronamaatregelen worden versoepeld. De branchevereniging beraadt zich nog op vervolgstappen.

KHN noemt de uitspraak teleurstellend en vindt dat ondernemers zo geen effectieve rechtsbescherming krijgen. "Zelfs als het kabinet zonder enig voorbehoud aankondigt dat clubs en discotheken nog steeds gesloten zullen blijven, kan dat volgens de rechter niet worden getoetst", schrijft de brancheorganisatie in een reactie.

"Volgens de rechter was KHN dus te vroeg, maar als we zouden afwachten zijn we te laat. De regeling is dan al in werking getreden en de clubs en discotheken worden dan al ongelijk behandeld."



Dringend advies

Mensen die getest, gevaccineerd of genezen zijn mogen vanaf 25 september onder meer de nachtclubs weer in. Als bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen overleggen mogen ze naar binnen. Cafés, discotheken en clubs mogen tot 00.00 uur open blijven maar moeten daarna verplicht sluiten. De 1,5-metermaatregel is komen te vervallen maar er geldt nog wel een "dringend advies om afstand te houden". Er mag maximaal 75 procent van de reguliere bezoekerscapaciteit naar binnen.



KHN claimt toch een soort van overwinning omdat er in de plannen van het kabinet geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen clubs en discotheken en de rest van de horeca. Eerder moesten clubs en discotheken nog gesloten blijven.

"De sluitingstijd van 00.00 uur betekent wel dat een exploitatie van clubs en discotheken feitelijk nog steeds niet kan", aldus KHN. "Ze worden gedwongen om gesloten te blijven, want eerder dan 00.00 uur begint het nachtleven niet."

Het kabinet werkt nog aan steunmaatregelen voor de nachthoreca en voor ongeplaceerde evenementen.

