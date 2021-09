Veiligheidsraad verlengt VN-missie Afghanistan

De missie van de Verenigde Naties in Afghanistan is met zes maanden verlengd.

De vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad hebben dat unaniem besloten. Tot de politieke missie genaamd UNAMA werd in 2002 besloten, een jaar nadat het vorige Taliban-regime was vertrokken.

De bedoeling is dat de missie de Afghaanse regering en bevolking helpt bij het leggen van een basis voor vrede en ontwikkeling.

De Veiligheidsraad heeft VN-topman António Guterres gevraagd tegen eind januari te rapporteren over "strategische en operationele aanbevelingen" over de missie in het licht van recente ontwikkelingen op politiek, sociaal en veiligheidsgebied.



De landen in de raad, waaronder de VS, China en Rusland roepen de Taliban op een "inclusieve" regering te vormen die de bevolking weerspiegelt.

De fundamentalistische beweging heeft tot nu alleen Taliban-leden een regeringspost gegeven en heeft geen vrouwen benoemd.

