Belgische nachtclubs mogen open, met coronapas

De nachtclubs in België mogen na anderhalf jaar weer open, heeft het Overlegcomité van de zes regeringen beslist.

Bezoekers mogen vanaf 1 oktober dansen en elkaar vasthouden en hoeven geen mondkapje te dragen, maar de clubs zijn alleen toegankelijk voor wie een Covid-veilig-bewijs zoals een coronacertificaat kan tonen.

Met de coronapas kan de houder aantonen dat hij volledig is gevaccineerd, recent negatief is getest of voldoende antilichamen tegen Covid-19 heeft.

Mondmaskers moeten enkel nog worden gedragen in het openbaar vervoer, in zorginstellingen en bij contactberoepen, heeft het Overlegcomité beslist.

