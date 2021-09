Tanger: slachtoffer aanranding weigert aangifte te doen

De jonge vrouw die deze week het slachtoffer werd van aanranding heeft besloten geen aangifte te doen tegen de handlangers van de hoofdverdachte.

Dat meldt nieuwsdienst Alyaoum24 donderdag.

De politie in Tanger startte dinsdag een onderzoek naar aanleiding van videobeelden van een jongeman die een vrouw in de wijk Boukhalef in Tanger aanrandde. In de video is te zien dat de jongeman de jurk van een voorbijlopende vrouw omhoog tilt, haar betast en vervolgens lachend wegloopt.

In totaal zijn vier minderjarige personen opgepakt, waaronder de 17-jarige hoofdverdachte. Het viertal is inmiddels voorgeleidt aan de officier van justitie.



Drie verdachten zijn vrijgelaten in afwachting van het proces, ze worden verdacht van het maken en delen van de videobeelden. De hoofdverdachte zit nog vast.

De jongens riskeren een gevangenisstraf van maximaal twee jaar en een geldboete van 1.000 DH (€ 95,-).

