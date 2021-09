Casablanca: 30.000 DH schadevergoeding wegens vertraging trein

De nationale spoorwegen ONCF moet een treinreiziger een schadevergoeding van 30.000 DH (€ 2.850,-) betalen omdat de trein vertraging opliep.

Als gevolg van de treinvertraging mistte klager Idriss El-Wali zijn vlucht naar Canada.

El-Wali daagde ONCF in maart 2020 voor de rechter omdat het vervoersbedrijf niet in staat was zich te houden aan de afgesproken aankomsttijd. Het Hof van Beroep in Casablanca ging daar in mee.

De handelsrechtbank van Casablanca kende in eerste aanleg een schadevergoeding van 50.000 DH (€ 4.750) toe aan het slachtoffer. In hoger beroep werd het bedrag van de schadevergoeding verlaagd naar 30.000 DH.



Het is niet de eerste keer dat de rechtbank El-Wali in het gelijk stelt. In 1990 ontving hij een schadevergoeding van 50.000 DH (€ 4.750,-) van zijn energieleverancier nadat de stroom korte tijd werd afgesloten.

El-Wali adviseert andere slachtoffers om een beroep te doen op de rechterlijke macht in plaats van de straat op te gaan en te protesteren, laat hij weten via zijn advocaat.

© MAROKKO.NL 2021