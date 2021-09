Marhaba 2021: ruim 3,6 miljoen passagiers internationaal vliegverkeer

Van 15 juni tot 31 augustus 2021 zijn er 31.202 internationale vluchten uitgevoerd met in totaal 3.560.526 passagiers.

Dat is 35 procent minder passagiers en 23 procent minder internationale vluchten dan in 2019, meldt de Marokkaanse luchthavenautoriteit ONDA.

De luchthaven Casablanca-Mohammed V verwelkomde in ruim tien weken tijd 1.457.154 internationale passagiers, 42 procent minder dan in 2019. Marrakech registreerde 565.680 passagiers, 54 procent minder dan in 2019.

Andere vliegvelden in het land zagen daarentegen een toename in het vliegverkeer. Tetouan registreerde meer passagiers dan in 2019 (+33 procent), Nador (+27 procent), Tanger (+14 procent), Al Hoceima (+6 procent) en Oujda (+5 procent).



Alleen al in de maand augustus 2021 herstelde het internationale commerciële verkeer op de luchthavens van Marokko naar 82 procent van het passagiersvolume in 2019, een percentage dat vergelijkbaar is met dat van andere landen in het Middellandse-Zee-gebied, met name Frankrijk (70 procent), Spanje (68 procent) en Turkije (76 procent).

Een aanzienlijk deel van het internationale vliegverkeer vond dus plaats met Europa. De top vijf van landen bovenaan de ranglijst zijn Frankrijk, Spanje, België, Italië en Duitsland.



Uitsplitsing naar geografische spreiding toont aan dat het vliegverkeer met Europa en Noord-Amerika zich herstelde en respectievelijk 26 procent en 35 procent lager ligt dan in 2019.

Het herstel van het vliegvolume is volgens ONDA een direct gevolg van de zomervakantiecampagne Marhaba 2021 en de prijsverlaging op vliegtickets bij de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM).



Ook hebben meerdere luchtvaartbedrijven wijzigingen aangebracht in het vliegaanbod. Zo zijn er verschillende lijnen gecreëerd en zijn de bedrijven veel frequenter gaan vliegen waardoor de luchtconnectiviteit in de zomerperiode aanzienlijk werd versterkt.

Connectiviteit

Luchthaven Casablanca-Mohammed V staat op de eerste plaats met 75 luchtverbindingen, gevolgd door de luchthaven van Marrakech (58), de luchthaven van Fez (34), de luchthaven van Tanger (28) en de luchthaven van Nador (18).

De luchthaven in de economische hoofdstad registreerde verreweg het meeste aantal vliegbewegingen en nam 41 procent van het landelijk vliegverkeer voor haar rekening, gevolgd door de luchthaven Marrakech Ménara (16 procent) en de luchthaven Tanger Ibn Batouta (10 procent).

