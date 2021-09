Marokko: 20 jaar cel voor bestuurder die stopteken negeerde en verkeersagent meesleurde

De rechtbank in Rabat heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar nadat hij vorig jaar een verkeersagent in gevaar bracht.

De bestuurder van de triporteur (driewieler) is onder meer veroordeeld voor poging tot doodslag op een politieambtenaar in functie.

Een medeverdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Ook moeten beide mannen een schadevergoeding betalen aan de agent.

Het incident deed zich voor in juni 2020 in de wijk Hay Salam in Salé, nabij Rabat. De bestuurder negeerde een stopteken van de politie en reed door, waarop de agent zich vastklampte aan het voertuig en honderden meters werd meegesleurd. De agent verloor zijn grip en werd overreden na een val vanuit het rijdende voertuig.



De videobeelden zorgden vorig jaar voor veel ophef. Op sociale netwerken werd opgeroepen de verdachten te straffen. Anderzijds vonden veel mensen dat verkeersagenten onnodig risico's nemen bij het staande houden van verkeersdeelnemers.

De nationale veiligheidsdienst DGSN heeft in juli 2019 nieuwe instructies opgedragen aan verkeersagenten in Marokko. Politieambtenaren moeten te allen tijde hun eigen veiligheid in acht nemen.



De nieuwe instructies kwamen na het overlijden van een verkeersagent op de route Marina Smir naar Mdiq, de agent werd getroffen door een motorfiets toen deze na het begaan van een verkeersovertreding het stopteken van de agent negeerde en doorreed.

Ook in dit geval werd de verkeersagent midden op de weg geschept.

