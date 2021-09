Advocaat kroongetuige Marengo: OM blundert met veiligheid

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de afspraken in persoonlijke informatie van en over de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo aan het strafdossier toegevoegd.

Dat bevestigt advocaat Peter Schouten na berichtgeving in De Telegraaf. Deze informatie is hierdoor bij alle medeverdachten en hun advocaten terechtgekomen.

De advocaat van kroongetuige Nabil B. noemt het "uitermate onverantwoordelijk" en "een veiligheidsbreuk". In ruil voor belastende verklaringen over medeverdachten, is het de bedoeling dat de kroongetuige beschermd en afgeschermd wordt. Eerder blunderde het OM al door per ongeluk een foto van de kroongetuige aan het dossier toe te voegen.

De berichten die nu naar buiten zijn gebracht, komen van de iPhone die B. heimelijk in zijn cel zat. Het gaat om chatberichten tussen hem en zijn familie en medeverdachten. De informatie is maandagochtend toegevoegd, aldus advocaat Peter Schouten.



Hij heeft direct per brief opheldering gevraagd van de officier van justitie die verantwoordelijk is voor het Team Getuigenbescherming (TGB). Daar is volgens hem nog geen reactie opgekomen.

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet gereageerd. Het proces gaat dinsdag verder in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

