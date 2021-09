Marokko ontvangt militaire drones uit Turkije

Marokko heeft 13 onbemande gevechtsvliegtuigen (Bayraktar TB2) ontvangen uit Turkije.

Dat melden de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) afgelopen weekend.

De gewapende drones kosten $ 70 miljoen en zijn in staat om lange tijd op middelmatige hoogte (MALE) te opereren. Marokko en Turkije sloten in april een koopovereenkomst over de levering van de drones.

De drones hebben een cruciale rol gespeeld in het conflict in Karabach tussen Armenië en Azerbeidzjan. De overeenkomst stelt Marokko in staat de territoriumcontrolecapaciteiten te versterken. Een aantal FAR-medewerkers volgde in juli een trainingsprogramma in Turkije.



Marokko heeft de bewapening ingrijpend gemoderniseerd om de regionale en strategische stabiliteit te behouden. Bovendien wil het Noord-Afrikaanse land floreren in haar rol als regionale militaire macht om destabiliserende dreigingen in de regio het hoofd te bieden.

In april zou een Marokkaanse drone-operatie de commandant van Polisario, Addah Al-Bendir, hebben gedood terwijl hij een aanval leidde op Marokkaanse posities langs de grens.



Marokko heeft in recente jaren wapenovereenkomsten gesloten met de Verenigde Staten (VS), Frankrijk, Israël en Turkije.

