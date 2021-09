Ghali teruggekeerd naar Tindouf, na zes maanden afwezigheid

Na een afwezigheid van zes maanden keerde Polisario-'president' Brahim Ghali afgelopen weekend weer terug naar de Tindouf-kampen.

Ghali werd opgewacht met een warm welkom in het Rabouni-kamp, ​​het administratieve hoofdkwartier van de leiding van Polisario.

Volgens persbureau SPS is de Polisario-voorman teruggekeerd "om zijn taken te hervatten". Na zijn coronabesmetting in april was Ghali genoodzaakt zijn post te verlaten voor een ziekenhuisopname in Spanje.

Ghali lag ruim zeven weken lang in het San Pedro-ziekenhuis in Logroño. De Spaanse verwelkoming van de gezochte oorlogsmisdadiger en mensenrechtenschender werd veroordeeld door Spaanse verenigingen van slachtoffers van terrorisme en door Sahrawi mensenrechten-NGO's.



Zijn aanwezigheid op het Spaanse vasteland was tevens aanleiding voor een dieptepunt in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen. Rabat riep de Spaanse ambassadeur op het matje en haalde de eigen ambassadeur in Spanje terug.

Na lang diplomatiek getouwtrek werd Ghali door de Spaanse rechtbank opgeroepen voor verhoor. Aanleiding was een ​​hoorzitting die in 2008 door de Spaanse justitie was uitgevaardigd wegens Ghali's vermeende betrokkenheid bij genocide en marteling van Sahrawa.



Hij verscheen begin juni per videoconferentie voor de rechter en mocht uur paar uur Spanje verlaten richting Algerije omdat er geen bewijs zou zijn aangeleverd dat hij schuldig zou zijn aan onder meer marteling, moord en genocide.

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune bracht een dag later een bezoek aan Ghali.

