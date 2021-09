Koning Mohammed VI condoleert Algerije met overlijden oud-president Bouteflika

Koning Mohammed VI heeft zijn condoleances overgebracht aan de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune na de dood van de voormalige Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika.

Vrijdag maakte de Algerijnse regering bekend dat Boutfelika na een lang ziekbed is komen te overlijden.

In zijn bericht zei de koning van Marokko dat hij het nieuws van de dood van Bouteflika met "diep verdriet en diepe emotie" heeft vernomen. Bouteflika werd in 1937 geboren in het Oost-Marokkaanse Oujda. Mohammed VI herinnerde aan de "bijzondere banden die Bouteflika met Marokko had, hetzij tijdens zijn jeugd en schooltijden in Oujda of tijdens het activisme voor de onafhankelijkheid van buurland Algerije."

De voormalige Algerijnse president nam ook deel aan de Algerijnse oorlog tegen de Franse kolonisatie tussen 1954 en 1962 en diende als officier bij het Nationaal Bevrijdingsfront (FLN) en het Nationaal Bevrijdingsleger (ALN). Volgens Mohammed VI markeerde Bouteflika een belangrijke fase in de moderne geschiedenis van Algerije.



Het condoleancebericht uit Marokko komt ten tijde van een escalerende crisis tussen de twee Noord-Afrikaanse buurlanden. Eind augustus besloot Algerije de betrekkingen met Marokko te verbreken en beschuldigde het land ervan de recente bosbranden in de regio Kabylië te hebben veroorzaakt.

Marokko ontkende de opmerkelijke aantijgingen en omschreef het besluit van Algerije als "spijtig". Rabat herhaalde ook de vastberadenheid om een ​​geloofwaardige en loyale partner voor het Algerijnse volk te blijven, ondanks escalerende spanningen en toenemende politieke meningsverschillen met Algiers.



Het besluit van de Algerijnse regering om alle diplomatieke betrekkingen met Marokko te beëindigen kwam slechts enkele weken nadat Marokko de oosterburen had aangespoord een ​​dialoog aan te gaan om de gespannen betrekkingen tussen de twee landen te beëindigen.

In zijn troonrede riep de koning de Algerijnse president Tebboune op om "voorrang te geven aan logica en wijsheid" en om de onderlinge verschillen te overstijgen. De koning hoopt dat de grenzen tussen de twee landen spoedig worden heropend. De gespannen relatie tussen de twee buurlanden zou bovendien een bedreiging zijn voor de regionale veiligheid.

