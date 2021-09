Biden: geen nieuwe Koude Oorlog na aantijging China

buitenland 20 sep 19:18

Het begrip Koude Oorlog is niet iets waar president Joe Biden in gelooft, zal de Amerikaanse president dinsdag zeggen in zijn toespraak tot de Verenigde Naties.

China verweet de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk afgelopen week een "Koude Oorlog-mentaliteit", in reactie op het veiligheidspact AUKUS van de drie Angelsaksische landen. Volgens een functionaris zal Biden de nadruk leggen op allianties en "intensieve diplomatie", waarbij wereldpolitiek volgens hem neerkomt op concurrentie op grond van principes. Het veiligheidspact moet volgens de leiders van de drie bondgenoten de regio Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan stabiel en veilig houden. Zij noemden China niet expliciet, maar het is een publiek geheim dat die grootmacht een belangrijke rol speelde bij het besluit.

Frankrijk

Frankrijk voelt zich ernstig gedupeerd door het nieuwe verbond, waardoor het een contract misloopt voor onderzeeërs die het aan Australië zou leveren ter waarde van 30 miljard euro. De Australiërs, die de nodige conflicten hebben met China, hebben uiteindelijk gekozen voor nucleair aangedreven Amerikaanse onderzeeërs. Frankrijk heeft zijn ambassadeurs uit Washington en Canberra teruggeroepen. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei maandag tegen CNN dat Frankrijk op een "onaanvaardbare" manier is behandeld. "Er zijn nog veel open vragen die moeten worden beantwoord." De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespreken de kwestie later in New York, waar ze zijn voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. © ANP 2021