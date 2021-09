TUI-vlucht vanuit Fez naar Brussel landt in Parijs, passagiers boos en weigeren uit te stappen

Passagiers weigerden vrijdagavond uit te stappen nadat de vlucht waarin zij zaten plots in Parijs landt en niet in Brussel

Door een technisch defect moest de TUI-vlucht vanuit Fez naar Brussel uitwijken naar de luchthaven Orly, nabij de Franse hoofdstad Parijs.

Het vliegtuig van TUI Belgium moest normaal gezien vrijdagavond iets voor middernacht vertrekken vanuit de Marokkaanse stad Fez naar Brussel. Door een technisch defect werd het echter schema omgegooid. "Het was geen groot probleem, maar toch voldoende om niet te vertrekken", zei TUI-woordvoerder Piet Demeyere aan nieuwsdienst HLN.

"We zijn onmiddellijk op zoek gegaan naar een oplossing om onze reizigers zo snel en comfortabel mogelijk thuis te krijgen. De beste optie bleek een toestel te laten vertrekken vanop de luchthaven van Orly om iedereen op te halen en hen daarna met bussen van Parijs naar Brussel te voeren.".



Passagiers moesten voor vertrek in Fez al een hele nacht wachten op een vervangende vliegtuig. Toen dat uiteindelijk niet in België maar in Parijs landde, brak oproer uit aan boord. Een deel van de reizigers weigerde uit te stappen en eiste dat het toestel door zou vliegen naar de eindbestemming.

Slechte communicatie

Volgens een getuige wist niemand in Fez wat er aan de hand was en werd iedereen verplicht om zonder eten of drinken de nacht door te brengen op de luchthaven in Marokko. De sfeer was grimmiger toen reizigers zaterdagochtend dan toch konden boarden.



Volgens TUI Belgium werden de reizigers in Marokko niet goed ingelicht door de lokale reisagent Aviapartner. Passagiers zouden voor vertrek vanuit Fez niet te horen hebben gekregen dat de vlucht met het vervangende vliegtuig in het Franse Orly zou landen en dat er van daaruit een transfer met bussen naar Brussel zou plaatsvinden.

Toen het vliegtuig enkele uren later in Orly aan de grond bleek te staan, ontstond er oproer aan boord. Er moest zelfs medische hulp aan boord komen voor iemand met een dringend medisch probleem. Meerdere passagiers weigerden om van boord te gaan en eisten dat het toestel naar Brussel zou doorvliegen.



Uiteindelijk vertrokken de transferbussen richting België voor een rit van nog ruim drie uur. De bussen kwam zaterdagavond omstreeks 21 uur aan. Een reis van in totaal ruim 24 uur, in plaats van een vijftal uur. Voor veel reizigers was de maat vol en TUI Belgium geeft toe dat de zaken niet zijn gelopen zoals het hoort. Volgens TUI Belgium had het toestel geen landingsrechten voor Brussel.

TUI Belgium verzekert dat reizigers een schadevergoeding zullen ontvangen als ze daarvoor een aanvraag indienen op de website van TUI fly.

© HLM/TUI/Marokko.nl 2021