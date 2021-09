Toch geen plannen voor nieuw overleg met Iran over atoomakkoord

Ministers van het Verenigd Koninkrijk, China, Frankrijk, Duitsland en Rusland zullen deze week toch geen ontmoeting hebben met afgevaardigden van Iran, in de hoop de vastgelopen gesprekken over het atoomakkoord uit 2015 vlot te trekken.

Eerder liet de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian weten dat zo'n ontmoeting plaats zou vinden tijdens de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar EU-buitenlandchef Josep Borrell ontkent dit.

In het atoomakkoord uit 2015 sprak Iran met China, Duitsland, Frankrijk, het VK, Rusland, de Verenigde Staten en de Europese Unie af dat het land zijn nucleaire programma zou openstellen voor controle, in ruil voor intrekking van de Amerikaanse economische sancties. Maar in 2018 verscherpte de toenmalig president van de VS, Donald Trump, de sancties juist. Ook stapte hij uit het akkoord, dat daarmee een dode letter werd.

Sinds april wordt er gezocht naar een manier om zowel Iran als de VS weer aan boord van het atoomakkoord te krijgen. "De onderhandelingen moeten worden herstart", benadrukte Le Drian maandagavond. "We moeten deze week benutten om de gesprekken weer op te starten."

Borrell stelde enkele uren later echter dat van zulke gesprekken tijdens de VN-top geen sprake zal zijn.

