Aantal alleenstaande kinderen in azc's bijna verdubbeld in jaar

Het aantal kinderen dat zonder ouder in een asielzoekerscentrum zit, is in september bijna verdubbeld ten opzichte van september 2020.

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze maand telt het COA 665 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's), een jaar geleden 342. Zondag werd op station Tilburg nog een jongen van 13 aangetroffen die zei alleen van Syrië naar Nederland te zijn gekomen. Hij had een document met persoonsgegevens tussen zijn spullen zitten. Eind juli werd op Utrecht Centraal een 11-jarig meisje uit Syrië met alleen een koffertje gevonden, zonder ouders en documentatie. De meeste amv's, het aantal staat nu op 251, komen uit Syrië.

Na Syrië komen de meeste asielkinderen uit Eritrea (148). Samen komt meer dan de helft van alle alleenstaande minderjarigen uit deze twee landen. Verder zitten momenteel 60 kinderen uit Marokko, 58 uit Somalië en 37 alleenstaande kinderen uit Afghanistan in de opvangcentra van het COA. © ANP 2021