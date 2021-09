Guelmim: Oud-burgemeester Belfkih neergeschoten

marokko 21 sep 11:42

Abdelwahab Belfkih voormalig regionaal secretaris van de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM) in de regio Guelmim-Oued Noun is dinsdag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Dat meldt de Marokkaanse pers dinsdagochtend. Het is onduidelijk wat zich heeft voorgedaan. Belfkih liet onlangs weten zich terug te trekken uit de politiek nadat hij door de partijleiding onder druk werd gezet om zijn kandidatuur voor burgemeester van Guelmim-Oued Noun in te trekken. Coalitieonderhandelingen tussen PAM en de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) zouden de grondslag vormen voor het verzoek. PAM-voorzitter Abdellatif Ouahbi had het Ministerie van Binnenlandse Zaken al op de hoogte hebben gebracht van Belfkih terugtrekking, nog voordat de oud-burgemeester hier in mee ging.

Belfkih raakte in juli van dit jaar in opspraak door op het laatste moment de USFP te verlaten voor PAM. In aanloop naar de verkiezingen beloofde hij ingrijpende veranderingen door te voeren en verdedigde hij stellig het programma van zijn nieuwe partij. Na de succesvolle verkiezingen, waarbij zijn partij met 87 zetels als één na grootste uit de bus kwam, was hij er zeker van dat hij zich kandidaat kon stellen voor het burgemeesterschap van Guelmim. De partijleiding dacht daar anders over en wees zijn kandidatuur af. Hij voelde zich verraden, nam ontslag en gaf aan het politieke toneel te zullen verlaten. © MAROKKO.NL 2021