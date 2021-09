Guelmim: Oud-burgemeester Belfkih overleden door zelfdoding

Abdelwahab Belfkih is dinsdag om het leven gekomen in het militair ziekenhuis van Guelmim.

Hij werd dinsdagochtend in kritieke toestand opgenomen met een schotwond.

Belfkih won tijdens de laatste verkiezingen zijn parlementszetel onder de vlag van de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM).

Hij nam enkele dagen geleden ontslag nadat PAM-voorzitter Abdellatif Ouahbi zijn kandidatuur voor burgemeesterschap van Guelmim afwees. Ouahbi verzocht Belfkih zich terug te trekken uit de race als onderdeel van de coalitieonderhandelingen tussen PAM en de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI).



De afwijzing was extra zuur omdat Belfkih in juli zijn oude partij USFP aan de kant had gezet voor PAM. In aanloop naar de verkiezingen beloofde hij ingrijpende veranderingen door te voeren en verdedigde hij stellig het programma van zijn nieuwe partij.

PAM-voorzitter Ouahbi rechtvaardigde zijn besluit om Belfkih aan de kant te zetten door juridische tegenslagen van de oud-burgemeester. Het Openbaar Ministerie verdenkt Belfkih en tien andere handlangers er van op grote schaal onroerend goed te hebben gestolen.

Hij werd vervolgd voor de diefstal van onroerend goed en grond in de provincie Guelmim. De rechtbank in Rabat besloot begin dit jaar dat Belfkih Marokko niet mocht verlaten zolang het gerechtelijk onderzoek nog liep.



