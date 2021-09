Canadese premier Trudeau weer veroordeeld tot minderheidsregering

De Liberale Partij van premier Justin Trudeau heeft de verkiezingen in Canada gewonnen. Het lukte de linkse partij alleen niet om een meerderheid in het parlement te veroveren.

Dat betekent dat Trudeau ook in zijn derde ambtstermijn weer afhankelijk is van steun van de oppositie. Trudeau bestuurt Canada al sinds 2015, maar zijn partij had sinds 2019 geen meerderheid meer in het lagerhuis.

Hij had vervroegd verkiezingen uitgeschreven in de hoop daar verandering in te brengen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, lijkt duidelijk dat de machtsverhoudingen in het parlement nauwelijks gaan veranderen.

Een Canadese partij heeft minstens 170 van de 338 zetels in het lagerhuis nodig om aan een parlementaire meerderheid te komen. De liberalen van Trudeau krijgen volgens voorlopige uitslagen waarschijnlijk ongeveer 158 zetels. Dat zou er één meer zijn dan bij de vorige verkiezingen.



Conservatieven

De voornaamste tegenstanders van de liberalen, de conservatieven, kunnen vermoedelijk rekenen op 119 zetels, twee minder dan de vorige keer. De conservatieve oppositieleider Erin O’Toole heeft zijn nederlaag al toegegeven. Hij sprak aanhangers toe in zijn kiesdistrict bij Toronto en vertelde dat hij Trudeau heeft gebeld om hem te feliciteren.

Toch valt voor de premier vermoedelijk weinig te vieren. Hij had succes geboekt met de soepele uitrol van het coronavaccinatieprogramma, maar wordt daar niet of nauwelijks voor beloond. Trudeau had bij het uitschrijven van de verkiezingen verklaard een nieuw mandaat van de kiezer te willen om zijn land uit de pandemie te loodsen.



Politiek opportunisme

De premier had nog jaren kunnen wachten met nieuwe verkiezingen. Hij kreeg meteen kritiek omdat hij kiezers nu alweer naar de stembus stuurde. Het lag ook gevoelig dat hij de verkiezingen aankondigde in het weekend dat de extremistische Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul onder de voet liepen.

De oppositie had Trudeau politiek opportunisme verweten omdat hij sneller dan noodzakelijk verkiezingen uitschreef tijdens een ernstige gezondheidscrisis. "Deze pandemieverkiezing is ijdel, riskant en egoïstisch", zei oppositieleider O'Toole deze maand. "Het is gewoon on-Canadees."



Trudeau zei dinsdag in een overwinningstoespraak dat miljoenen Canadezen weer hebben gekozen voor progressief beleid, zoals serieus klimaatbeleid en betaalbare huisvesting voor de middenklasse.

Hij stelde ook dat hij begrijpt dat kiezers zich weer willen bezighouden met hun eigen levens zonder zich zorgen te moeten maken over de pandemie en verkiezingen.

