Azarkan: kabinet moet nu eerst oog hebben voor de kwetsbaren

Het is goed dat de koning in de troonrede aandacht besteedde aan een aantal kwetsbare groepen, maar nu moet het kabinet in actie komen.

Dat zei DENK-voorman Farid Azarkan buiten de Grote Kerk. Hij heeft "met nieuwsgierigheid maar ook wel met wat treurnis" geluisterd. "Omdat ik het idee heb dat de politiek niet haar verantwoordelijkheid neemt en wat stilstaat. ". Azarkan vindt het goed dat in de toespraak aandacht was voor de de inwoners van Groningen die last hebben van aardbevingsschade, kwetsbare jongeren die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Volgens Azarkan is het belangrijk dat de koning namens de regering aandacht heeft besteed aan deze thema's. "En dan als de wiedeweerga uitvoeren, de mensen die kwetsbaar zijn voorop." © ANP 2021