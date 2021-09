Biden: beslissend decennium is aangebroken voor mensheid

De Amerikaanse president Joe Biden heeft bij zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, gezegd dat wat hem betreft een beslissend decennium in de geschiedenis van de mensheid is aangebroken.

Het was de eerste VN-toespraak van Biden sinds hij president van de VS werd. "We moeten intensiever dan ooit samenwerken om de wereldwijde gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Alle landen in de wereld hebben een verantwoordelijkheid om de banden met elkaar aan te halen. We zoeken geen nieuwe Koude Oorlog, ondanks dat er meningsverschillen zijn," zei Biden.

Volgens Biden zijn klimaatverandering, de coronacrisis en de nucleaire proliferatie de drie grootste bedreigingen. "We blijven alle diplomatieke middelen inzetten om te voorkomen dat Iran in het bezit komt van atoomwapens," aldus de Amerikaanse president.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro sprak voor Biden. Hij zei dat de milieuwetten van zijn land als model moeten dienen voor de wereld. Hij beloofde de inzet van zijn regering voor de uitbanning van illegale ontbossing kracht bij te zetten.

