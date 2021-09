Marechaussee mag door gaan met discrimineren aan de grens

Volgens de rechtbank maakt de Koninklijke Marechaussee zich niet schuldig aan etnisch profileren bij het controleren van mensen die Nederland willen binnenkomen.

Marechaussees mogen huidskleur meewegen bij de beslissing om iemand aan de grens uit een rij te halen en te controleren.

Dat is niet in strijd met het verbod op discriminatie en daarom hoeft de dienst de controles niet te veranderen, heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. Enkele burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en RADAR, hadden een zaak aangespannen tegen de marechaussee.

De klagers zeggen dat de marechaussee aan etnisch profileren doet. Mensen met een donkere huidskleur worden volgens hen eerder uit de rij gepikt dan anderen. De klagers zeggen dat dit discriminatie is en eisten dat dit stopt.



De marechaussee, die wordt verdedigd door landsadvocaat Cécile Bitter, bestreed dat er wordt gediscrimineerd op basis van etniciteit.

"Deze uitspraak is een enorme gemiste kans voor Nederland. De deur voor discriminatie staat wagenwijd open. Dat is schadelijk, voor iedereen in Nederland maar ook voor de marechaussee. Heel erg zuur", stelt Jelle Klaas, de advocaat van de klagers. Hij zegt dat de eisers waarschijnlijk in beroep gaan.



Een van de klagers is Mpanzu Bamenga, gemeenteraadslid voor D66 in Eindhoven. Hij werd in 2018 uit de menigte gehaald in de aankomsthal van Eindhoven Airport.

"Ik draaide me om, zag de andere passagiers, en iedereen kon doorlopen. Alleen een andere donkere man werd staande gehouden, en een donkere vrouw met kinderen. Heel opmerkelijk", zei hij vorig jaar tegen het ANP. Bamenga vindt het vernederend.

