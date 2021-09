Taliban willen spreektijd bij Algemene Vergadering VN

De extremistische Taliban willen Afghanistan na hun machtsgreep ook officieel vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties.

Ze hebben spreektijd aangevraagd bij de Algemene Vergadering die momenteel gaande is in New York. Daar spreken allerlei wereldleiders.

Minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi van de Taliban deed het verzoek in een brief aan VN-topman Antonio Guterres. Persbureau DPA heeft een deel van de tekst ingezien. De Taliban betogen dat de Afghaanse president Ashraf Ghani is verdreven en ook door andere landen niet meer wordt gezien als staatshoofd.

De Taliban willen ook af van de huidige VN-gezant van Afghanistan, die bleef zitten nadat ze de macht hadden overgenomen. Ze schuiven hun eigen woordvoerder Suhail Shaheen naar voren om ambassadeur bij de Verenigde Naties te worden.



Feitelijke machthebbers

Het verzoek van de Taliban kan een hoofdpijndossier worden. De extremisten veroverden Afghanistan vorige maand na een bliksemoffensief. Ze worden inmiddels gezien als de feitelijke machthebbers in Afghanistan, maar hun nieuwe regime wordt door veel landen nog niet officieel erkend.



De VN hebben de brief van minister Muttaqi doorgestuurd naar een comité dat zich moet buigen over de kwestie. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van negen landen, waaronder de Verenigde Staten, Rusland en China. "Het is niet aan de VN om regeringen te erkennen", legde een VN-woordvoerder uit. "Dat is aan de lidstaten."

Het komt vaker voor dat de VN-gezant van een land niet is gestuurd door de feitelijke machthebbers. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen de Taliban in de jaren negentig een groot deel van hun thuisland controleerden.

Toen kregen ze geen internationale erkenning en kon de ambassadeur van de vorige regering aanblijven.

© ANP 2021