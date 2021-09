Ghali-affaire: Spaanse rechtbank roept voormalige buitenlandminister Gonzalez Laya op voor verhoor

De voormalige Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya moet binnenkort voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Gonzalez Laya wordt verzocht details te verstrekken over haar vermeende rol in de verwelkoming van Polisario-voorman Brahim Ghali eerder dit jaar. De hoorzitting gebeurt op het verzoek van advocaat Antonio Urdiales namens mensenrechten-NGO's in Spanje.

Tijdens het verhoor van Camilo Villarino, de voormalige stafchef van Gonzalez Laya, verzekerde hij vorige week dat de voormalige minister op de hoogte was van de identiteit van de coronapatiënt die destijds vanuit Algerije in Spanje aankwam. Hij bevestigde daarmee eerdere verklaringen over Franse inlichtingendiensten.

Volgens Villarino heeft Gonzalez Laya hem op 18 april gebeld om hem te informeren over het besluit om Ghali toe te laten tot Spanje. Wel gaf hij aan dat hij niet gelooft dat de voormalige minister de beslissing zelf heeft genomen.



Separatistenleider Ghali lag ruim zeven weken lang in het San Pedro-ziekenhuis in Logroño. De Spaanse verwelkoming van de gezochte oorlogsmisdadiger en mensenrechtenschender werd veroordeeld door Spaanse verenigingen van slachtoffers van terrorisme en door Sahrawi mensenrechten-NGO's.

Zijn aanwezigheid op het Spaanse vasteland was tevens aanleiding voor een dieptepunt in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen. Rabat riep de Spaanse ambassadeur op het matje en haalde de eigen ambassadeur in Spanje terug.

