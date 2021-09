Kroongetuige in 'Marengo' laat vele vragen onbeantwoord

Een stekelig verhoor van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo heeft woensdag een stuwmeer aan niet beantwoorde vragen opgeleverd.

Een lange reeks vragen van enkele advocaten, onder wie de raadsvrouw van hoofdverdachte Ridouan Taghi, is door de rechtbank ‘geparkeerd’: de rechters zullen later beslissen of B. deze alsnog zal moeten beantwoorden.

Volgens de advocaten spreekt de kroongetuige op meerdere fronten niet de waarheid. B. zei dat hij op meerdere vragen geen antwoord mocht geven in verband met zijn kroongetuigenovereenkomst met het Openbaar Ministerie.

De vragen gingen niet over de moordzaken waarover hij eerder heeft verklaard, maar over tal van randkwesties die het proces soms stevig in een houdgreep hebben.



Onder die kwesties een grote hoeveelheid chatgesprekken tussen B. en zijn vriendin en enkele familieleden, die hij vanuit zijn cel heeft gevoerd met een iPhone. Hij had die telefoon stiekem in zijn bezit. B. liet zich in 2017 arresteren en sloot na verloop van tijd zijn kroongetuigendeal met justitie.

In de appjes zegt B. onder meer dat hij financieel het onderste uit de kan wil in ruil voor zijn verklaringen waarmee hij Taghi en andere verdachten belast. De advocaten van de verdachten willen weten wat er precies met B. is overeengekomen. Probleem daarbij is dat alleen de afspraken over strafkorting, in ruil voor zijn belastende verklaringen, voor de raadslieden en de rechtbank kenbaar zijn.



Alle andere aspecten van de deal worden geheim gehouden om de veiligheid van B. en zijn naasten te garanderen. Dit is ook in andere zaken waarin kroongetuigen een rol speelden altijd een heikel punt geweest.

Mohamed R.

Ook verdachte Mohamed R. stelde B. vragen. Beide mannen waren vroeger goed bevriend, in het proces staan zij als kemphanen tegenover elkaar. Volgens R. liegt B. over tal van zaken. Hoofdverdachte Taghi was niet bij het verhoor aanwezig.



B. waarschuwde R.’s advocaat Nico Meijering voor het gebruik van bepaalde woorden die volgens hem "gevaarzettend" zijn. "Er is al genoeg gebeurd." Daarmee verwees B. naar de drie moorden die sinds maart 2018 in de directe omgeving van de kroongetuige zijn gepleegd: zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Het verhoor van B. op de zitting zal op een later moment worden voortgezet.

