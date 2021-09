Marokko verwijdert betonnen barrières bij grensovergang Melilla

De betonnen barrières aan de Marokkaanse zijde van de grensovergang Beni Ansar in Melilla zijn verwijderd.

Het verdwijnen van de betonblokken suggereert een mogelijke heropening van de grens die sinds juli 2018 gesloten is.

Het verwijderen van de barrières vond plaats op de vooravond van het telefoongesprek tussen de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Spaanse ambtgenoot José Manuel Albares.

Het is de eerste keer sinds maanden dat een gesprek plaats zal vinden tussen de twee buitenlandministers. De twee landen beleefden de afgelopen maanden een dieptepunt in de onderlinge betrekkingen, grotendeels veroorzaakt door de Spaanse verwelkoming van Polisario-separatistenleider Brahim Ghali.



Ook daarvoor boterde het niet helemaal tussen Rabat en Madrid, vooral nadat aan Marokkaanse zijde de grensovergang met Melilla (2018) en Ceuta (2019) werd afgesloten. Marokko wenst een eind te maken aan de illegale smokkel vanuit de twee Spaanse enclaves in Noord-Afrika. Uitspraken van de toenmalige premier Saad Eddine El Othmani over de soevereiniteit van de twee enclaves leidde tot weerstand in Madrid.

De crisis tussen de twee landen bereikte medio mei een hoogtepunt na de massale illegale migratieoperatie in Ceuta. Duizenden Marokkanen en sub-Sahara migranten wisten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied te bereiken, naar verluidt omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen als vergelding voor de Spaanse onverschilligheid in de Polisario-kwestie.



Toch is er hoop op verzoening. De grensbestorming in Ceuta leidde tot wereldwijde persaandacht en zette de verwelkoming van Ghali op de politieke agenda in Madrid. Enkele weken later werd de toenmalige buitenlandminster Arancha Gonzalez Laya vervangen door Albares, die meteen al liet weten de banden met Marokko aan te willen halen. Gonzalez Laya is deze week door de rechtbank opgeroepen voor verhoor.

De Marokkaanse koning Mohammed VI riep in zijn laatste troonrede op tot het inluiden van een nieuwe fase in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen, "deze zullen voortaan gebaseerd moeten zijn op vertrouwen, transparantie, wederzijdse afweging en respect voor toezeggingen", verklaarde de monarch.



In de dagen daarop schreef de Spaanse pers over een mogelijk bezoek van de Spaanse regeringsleider Perdo Sánchez aan Marokko.

Het bezoek van Sánchez zou het begin moeten zijn van de herlancering van de samenwerking tussen de twee buurlanden.

© MAROKKO.NL 2021