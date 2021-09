Biden: nog eens 500 miljoen coronavaccins voor andere landen

De Amerikaanse president Joe Biden stelt nog eens 500 miljoen coronavacccins beschikbaar voor landen die worstelen met de aanpak van de coronacrisis.

Alle vaccins, inclusief eerdere toezeggingen, moeten in september 2022 zijn afgeleverd. De Verenigde Staten betalen de farmaceutische bedrijven Pfizer en BioNTech in totaal 3,5 miljard dollar (bijna 3 miljard euro) voor de vaccins.

"Dit is een crisis waarvoor alle hens aan dek geldt", zei Biden woensdag op virtuele topontmoeting over Covid-19. "We kunnen de pandemie alleen verslaan als we dat overal doen." Een dag eerder werd al bekend dat Biden de toezegging zou gaan doen.

Door de toezegging van Biden komt het totaal aantal vaccins dat de VS aan andere landen verstrekt op meer dan 1 miljard doses. De vaccins worden vooral verstrekt aan armere landen, waaronder lidstaten van de Afrikaanse Unie.



Biden riep andere landen op werk te maken van de vergroting van de productie van coronavaccins en andere maatregelen om de coronapandemie in te dammen.

Hij zei dat de coronacrisis een tragedie is die de hele wereld treft en dat die niet wordt opgelost met halfslachtige maatregelen.

