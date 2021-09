Marokko: premier Akhannouch presenteert regeringscoalitie

In Marokko is de nieuwe premier Aziz Akhannouch erin geslaagd een regeerakkoord te sluiten met twee andere partijen die bij de verkiezingen begin september als beste uit de bus zijn gekomen.

De Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) van Akhannouch gaat regeren met de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM) en de centrumrechtse islamitische Istiqlal. De premier benadrukte dat de coalitiepartijen onvermoeibaar zullen werken om aan de vraag van de burgers te voldoen.

Zakenman Akhannouch werd eerder deze maand door koning Mohammed VI tot regeringsleider en formateur benoemd, na de overwinning van zijn liberale partij. Akhannouch liet eerder al weten snel aan de slag te willen en vaart te willen maken met de coalitievorming.

"Deze keuze is gebaseerd op de wil van het volk, aangezien de drie partijen erin geslaagd zijn de kiezers te overtuigen door een grote meerderheid te behalen", verklaarde Akhannouch op een persconferentie met vertegenwoordigers van de andere partijen in de coalitie.



Tijdens zijn toespraak sprak de politicus zijn dank uit aan alle politici en partijen die deelnamen aan de coalitieonderhandelingen. "De meerderheid van de partijen heeft deelgenomen aan het overleg, op enkele na", zei de premier.

Akhannouch beloofde dat de verkiezingsbeloftes van de drie regerende partijen "zichtbaar" zullen worden. Ook zal de nieuwe regering voldoen aan alle verzoeken en aanbevelingen die werden uiteengezet in de toespraken van koning Mohammed VI.



Akhannouch is een van de rijkste personen in Marokko en is sinds 2016 voorzitter van de RNI. Hij was sinds 2007 minister van Landbouw, een belangrijke portefeuille in Marokko.

De besprekingen over de verdeling van de ministerportefeuilles binnen de nieuwe regering worden nu voortgezet. "We verzekeren u dat de namen in de nieuwe regering gekwalificeerde mensen zullen bevatten", benadrukte Akhannouch.



De aankondiging van de nieuwe regeringscoalitie komt slechts enkele weken na de algemene verkiezingen van 8 september. RNI behaalde met 102 zetels een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, gevolgd door PAM (87 zetels) en RNI (81 zetels).

"Het belangrijkste voor ons is om tegemoet te komen aan de wil van het volk, een klimaat van vertrouwen te scheppen en een samenhangend regeringsprogramma op te stellen", zei de leider van Istiqlal, Nizar Baraka.

