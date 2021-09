Khenifra: zes doden en twintig gewonden bij ernstig verkeersongeval

Bij een verkeersongeval in Kerrouchen, nabij El Heri, zijn maandag zes mensen overleden en raakten 20 anderen gewond, waarvan vijf ernstig.

De slachtoffers zaten in een pick-up truck, naar verluidt op weg naar het gemeentehuis, toen de bestuurder de controle over het stuur verloor.

De Koninklijke Gendarmerie was kort na het incident ter plaatse en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval. De gewonden zijn overgebracht naar het regionaal ziekenhuis in Khenifra.

Het aantal verkeersdoden in Marokko is in de eerste helft van 2021 met 36,7 procent gestegen, in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Van januari tot mei werden ruim 1200 verkeersdoden geregistreerd.



In coronajaar 2020 werden daarentegen aanzienlijk minder verkeersongevallen geregistreerd, een daling van 26 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De daling was het gevolg van de aanzienlijke afname van het verkeer door de preventiemaatregelen tegen het coronavirus tijdens de eerste VOCID-19 uitbraak begin vorig jaar.

Volgens een persbericht van de Marokkaanse veiligheidsdienst DGSN worden de meeste van deze ongevallen veroorzaakt door onoplettendheid van de bestuurder, onoplettendheid van voetgangers, te hoge snelheid, het niet respecteren van de verkeerswetten, evenals rijden onder invloed van alcohol en andere stimulerende middelen.

© MAROKKO.NL 2021