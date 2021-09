Minister Bourita ontvangt MINURSO-chef Ivanko in Rabat

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft vandaag een ontmoeting gehad met Alexander Ivanko, het nieuw hoofd van MINURSO.

Ivanko volgt Colin Stewart op als de nieuwe speciale vertegenwoordiger voor de Westelijke Sahara en hoofd van de lokale VN-vredesmissie MINURSO.

De bijeenkomst bood Marokko de gelegenheid om zijn betrokkenheid voor het door de VN geleide politieke proces te hernieuwen.

Marokko heeft herhaaldelijk de levensvatbaarheid van het Autonomieplan benadrukt als een geloofwaardige en serieuze stap in de richting van het vinden van een duurzame oplossing voor het conflict over de Westelijke Sahara.



Autonomieplan

Rabat diende het autonomie-initiatief voor het eerst in 2007 in bij de VN en het plan stelt voor om van de Westelijke Sahara in het zuiden van Marokko een semi-autonoom gebied onder Marokkaanse soevereiniteit te maken.

Het autonomieplan heeft steun ontvangen in veel landen en wordt gezien als het "meest haalbare" plan om een eind te brengen aan het het decennialange regionale geschil.



Het plan is tevens bedoeld om de bevolking van de regio in staat te stellen hun sociale, economische en politieke zaken te regelen, terwijl Marokko verantwoordelijk blijft voor defensie en diplomatieke zaken.

Zwaargewicht

Bourita's ontmoeting met Ivanko komt bijna een maand nadat de VN de benoeming aankondigde van de ervaren Russische diplomaat als opvolger van de Canadees Colin Stewart.



Ivanko is bekend met het Sahara-dossier en is sinds 2009 stafchef van MINURSO. Ook was hij directeur van openbare informatie voor de VN-missie in Kosovo van 2006-2009 en werkte hij van 1994-1998 als VN-woordvoerder in Bosnië-Herzegovina.

"Ivanko brengt meer dan 30 jaar ervaring in internationale zaken, vredeshandhaving en journalistiek met zich mee", zei de VN na de benoeming van de Russische diplomaat eind vorige maand.

