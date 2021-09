Niet meteen boete bij niet controleren coronapas

Gemeenten zullen vanaf dit weekend niet direct straffen uitdelen als ondernemers of bedrijven niet handhaven op het coronatoegangsbewijs (CTB).

Bij herhaaldelijke overtredingen kan de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) overgaan tot een zogenoemde last onder dwangsom van 2500 euro, die kan oplopen tot 10.000 euro, of zelfs sluiting van een locatie. Dat is de uitkomst van een overleg woensdag tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de voorzitters van het Veiligheidsberaad.

Vanaf zaterdag is de coronapas verplicht voor toegang tot de horeca, de kunst- en cultuursector en (sport)evenementen. Maar ondernemers of bedrijven die de QR-codes van bezoekers niet controleren, hoeven niet direct voor een sanctie te vrezen. De driehoek concentreert zich "op locaties waarvan zij acht dat het risico op besmetting en/of niet naleven het grootst is".

Volgens het ministerie wordt er op deze manier "recht gedaan" aan de inspanningen die ondernemers en instellingen doen "om de maatregelen na te leven".



Het kabinet liet eerder al weten 45 miljoen euro uit te trekken om te helpen bij de handhaving van het coronatoegangsbewijs. "Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van het CTB", aldus het ministerie van Justitie.

Hoe dat geld verdeeld wordt, is nog niet bekend.

