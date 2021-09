Tanger verliest huisvesting WK wielrennen in 2025 van Kigali

Rwanda huisvest over vier jaar als eerste land in Afrika de wereldkampioenschappen wielrennen.

De internationale federatie UCI heeft de WK van 2025 toegewezen aan het Oost-Afrikaanse land.

Het evenement gaat plaatsvinden in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Het was al bekend dat de wielrenners in 2025 naar Afrika gaan voor de strijd om de regenboogtruien.

De UCI had Afrikaanse landen enkele jaren geleden opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Voorzitter David Lappartient zei in mei dat er twee kandidaten waren: Kigali en de Noord-Marokkaanse havenstad Tanger. Tijdens de huidige WK in België nam de UCI een beslissing.



Rwanda heeft de nodige ervaring met het organiseren van wielerkoersen. De Ronde van Rwanda maakt al jaren onderdeel uit van de UCI-kalender.

Volgend jaar zijn de wereldkampioenschappen op de weg in Wollongong in Australië, in 2023 organiseert Glasgow een groot WK voor alle disciplines van de UCI. Een jaar later huisvest de Zwitserse stad Zürich de WK op de weg.

