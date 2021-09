RIVM: Eerste mensen kunnen op 7 oktober derde coronaprik krijgen

In het begin van oktober kunnen de eerste gevaccineerde mensen een extra prik tegen het coronavirus krijgen.

De uitnodigingen gaan vanaf 6 oktober de deur uit. Op 7 oktober kunnen de eerste uitgenodigde mensen terecht bij een vaccinatielocatie van een GGD.

De extra prikken zijn bedoeld voor mensen van 12 jaar en ouder die een ernstige afweerstoornis hebben. Het gaat vermoedelijk om 200.000 tot 400.000 mensen. Bij hen werkten de eerste twee prikken mogelijk niet goed.

Het kan zijn dat hun afweersysteem nog niet genoeg antilichamen tegen het coronavirus heeft aangemaakt, waardoor ze nog niet genoeg bescherming zouden hebben opgebouwd. Een extra dosis kan helpen om de afweer sterker te maken.



Bij de derde prik krijgen ze het vaccin van Pfizer en BioNTech of dat van Moderna, ook als ze eerst een ander vaccin hadden gekregen.

Niet voor iedereen nodig

De uitnodigingen worden in etappes verstuurd. Het duurt waarschijnlijk drie tot vier weken voor iedereen is uitgenodigd, verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zodra de uitnodiging binnen is, kunnen mensen een prikafspraak maken. Ze kunnen ook met de uitnodiging in de hand binnenlopen op vaccinatielocaties met vrije inloop.



Mensen die midden in een behandeling zitten, kunnen hun derde prik nu nog niet krijgen.

Het is volgens de Gezondheidsraad voorlopig nog niet nodig om de rest van de bevolking een boosterprik te geven. De vaccins werken bij hen nog goed genoeg om de kans op ziekenhuisopname of overlijden te beperken.

