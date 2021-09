Choukoud gaat voor tweede Nederlandse titel in marathon Amsterdam

Khalid Choukoud gaat net als vijf jaar geleden proberen Nederlands kampioen te worden in de marathon van Amsterdam.

De 35-jarige Choukoud staat op zondag 17 oktober aan de start in de hoofdstad. De Hagenaar deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen, maar moest in Sapporo na ruim 26 kilometer opgeven met maagklachten.

Choukoud veroverde in 2016 de Nederlandse marathontitel in Amsterdam. De geboren Marokkaan scherpte eerder dit jaar in Siena zijn persoonlijk record op de klassieke afstand van 42,195 kilometer aan tot 2.09.55. Hij voldeed daarmee aan de olympische limiet. Choukoud gaat het in Amsterdam opnemen tegen onder anderen Michel Butter, Björn Koreman en Frank Futselaar.

Bij de vrouwen staat titelverdedigster Bo Ummels aan de start. Ze debuteerde twee jaar geleden in Amsterdam op de marathon en liep toen meteen naar de Nederlandse titel in een persoonlijk record van 2.32.34. Ummels (28) gaat volgende maand de strijd aan met onder anderen Ruth van der Meijden.



Abdi Nageeye

Bij de mannen is Abdi Nageeye de regerend Nederlands kampioen. De winnaar van het zilver op de Spelen slaat volgende maand de Nederlandse marathons in Eindhoven (10 oktober), Amsterdam en Rotterdam (24 oktober) over. Nageeye loopt op 7 november de marathon van New York.

De gemeente Amsterdam gaf begin deze week toestemming om op 17 oktober een hardloopwedstrijd te houden in de stad. Zowel deelnemers als toeschouwers hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Alleen bezoekers die op de tribunes van het Olympisch Stadion naar de start en finish willen kijken, moeten aantonen dat ze gevaccineerd of recent negatief getest zijn op het coronavirus.

