Protest in Barcelona tegen arrestatie separatistenleider Puigdemont

In Barcelona wordt bij het Italiaanse consulaat gedemonstreerd tegen de arrestatie van Carles Puigdemont, de voormalige leider van Catalonië.

De betogers zwaaien met de Catalaanse vlag en roepen leuzen als "Puigdemont is onze president" en "laat Puigdemont vrij".

De politicus werd donderdagavond aangehouden op het Italiaanse eiland Sardinië. Er liep een internationaal arrestatiebevel tegen hem, omdat Spanje Puigdemont wil vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië in 2017.

Spanje heeft in reactie op de arrestatie geëist dat hij in eigen land wordt berecht. In een verklaring zei de Spaanse premier Pedro Sanchez dat Puigdemont "net als elke andere burger" zich aan de wet moet houden. "Het is duidelijk dat Carles Puigdemont voor de rechter moet worden gebracht en terecht moet staan", zo voegde hij er later op een persconferentie aan toe.



Italiaanse rechter

Vrijdag moet Puigdemont voor de Italiaanse rechter verschijnen. Volgens zijn advocaat zal dan nog geen besluit vallen of hij aan Spanje wordt overgeleverd, maar enkel worden beoordeeld of zijn arrestatie geoorloofd was.

De huidige leider van Catalonië wil dat zijn voorganger onmiddellijk wordt vrijgelaten. Pere Aragonès eist dat Spanje het arrestatiebevel tegen Puigdemont intrekt. Het zei vrijdag naar Sardinië te gaan om hem bij te staan.



Onschendbaarheid

Puigdemont genoot tot begin dit jaar parlementaire onschendbaarheid, nadat hij in 2019 gekozen werd als Europarlementariër. In maart van dit jaar stemde het Europees Parlement echter in met een verzoek van Spanje om zijn onschendbaarheid op te heffen.

In 2017 riep Puigdemont als leider van Catalonië na een volksraadpleging de onafhankelijkheid uit, waarna politieke leiders werden opgepakt of zich genoodzaakt zagen naar het buitenland te vluchten. Puigdemont, die naar België vluchtte, kan bij een veroordeling een celstraf van 25 jaar opgelegd krijgen.

