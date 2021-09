Puigdemont weer vrij maar mag Sardinië niet verlaten

Een Italiaanse rechter heeft de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont vrijdag vrijgelaten na zijn arrestatie op Sardinië de avond ervoor.

Dat zegt de advocaat van Puigdemont in Italië, Agostinangelo Marras. Wel beval de rechter dat Puigdemont op het eiland moet blijven totdat zijn juridische problemen zijn opgelost.

Puigdemont werd donderdag aangehouden bij aankomst op het vliegveld van Alghero op Sardinië. Er liep een internationaal arrestatiebevel tegen de voormalige premier.

Spanje wil Puigdemont vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van van de Spaanse regio Catalonië in 2017. Na een referendum riep de toenmalige bestuurder de onafhankelijkheid uit, waarna politieke leiders werden opgepakt of zich genoodzaakt zagen naar het buitenland te vluchten. Puigdemont kan bij een veroordeling een celstraf van 25 jaar opgelegd krijgen.



Onschendbaarheid

Puigdemont genoot tot begin dit jaar parlementaire onschendbaarheid, nadat hij in 2019 verkozen werd tot Europarlementariër. In maart van dit jaar stemde het Europees Parlement echter in met een verzoek van Spanje om zijn onschendbaarheid op te heffen. Puigdemont stapte naar de Europese rechter, maar die bleef bij de beslissing van het parlement. Er was volgens de rechter geen reden om aan te nemen dat Puigdemont aan Spanje zal worden uitgeleverd.

Sinds 2017 woont Puigdemont in ballingschap in België om aan vervolging door het Spaanse gerecht te ontsnappen. Vooralsnog lijkt het erop dat zijn bezoek aan Sardinië, volgens zijn advocaat om een kunsttentoonstelling te zien, niet tot uitlevering aan Spanje zal leiden.

