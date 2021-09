Algerijnse leger in Oued-Zelmou, Marokkaanse leger grijpt in

Het Algerijnse leger heeft donderdag het Marokkaanse grondgebied in Oued-Zelmou in Bouarfa betreden.

Uitgerust met megafoons riepen de Algerijnse soldaten de inwoners op het gebied te verlaten onder het voorwendsel dat het Algerijns grondgebied zou zijn.

Niet lang daarna arriveerden de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) waarop de Algerijnse soldaten het gebied verlieten. De komst van Algerijnse soldaten komt minder dan 24 uur na het besluit van Algiers om het luchtruim voor Marokkaanse militaire-, en burgerluchtvaart te sluiten.

De oproep van het Algerijnse leger doet denken aan het incident in El Arja eerder dit jaar. Boeren in het Oost-Marokkaanse Figuig kregen in maart van het Algerijnse leger het bericht dat ze hun boerderijen in El Arja binnen enkele dagen moesten evacueren.



Het opmerkelijke en onverwachte verzoek zorgde voor paniek en verwarring bij de boeren nabij de Marokkaans-Algerijnse grens. Veel van de boeren waren al decennialang actief in de regio.

Boeren organiseerden dagenlang sit-ins en protesten tegen de gedwongen uitzetting en voelden zich in de steek gelaten door de Marokkaanse autoriteiten.



Rabat kon echter weinig doen aan het verzoek van Algerije, de Marokkaanse boerderijen bevonden zich inderdaad op Algerijns grondgebied, bleek uit een tekst van een verdrag uit 1973. De Marokkaanse boeren vertrokken uiteindelijk noodgedwongen op 18 maart.

De Marokkaanse regering besloot daarop om de boeren financieel bij te staan. De getroffen boeren claimen nog steeds de lappen grond, die in sommige gevallen al generaties lang in gebruik zijn.

© MAROKKO.NL 2021