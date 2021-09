Frankrijk erkent voortaan Chinese coronavaccins maar vereist extra prik Pfizer of Moderna

Mensen die in het buitenland met Chinese coronavaccins zijn ingeënt kunnen de gezondheidspas in Frankrijk gebruiken mits ze een extra dosis Pfizer of Moderna krijgen.

Zeven dagen na ontvangst van de aanvullende dosis van het mRNA-vaccin wordt de gezondheidspas geactiveerd, heeft de Franse regering donderdag besloten.

In de Europese Unie (EU) zijn vier vaccins goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA en de Europese Commissie: het betreft het anticorona-middel van Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen (Johnson & Johnson).

Op mondiaal niveau erkent de Wereldgezondheidsorganisatie WHO echter ook andere coronavaccins, waaronder het Chinese Sinopharm en Sinovac.



Ook versies van het AstraZeneca-vaccin die gelijkwaardig zijn aan de Europese varianten maar buiten de Europese Unie worden geproduceerd worden door de WHO erkend. Zoals het Indiase Covishield-vaccin dat in Marokko wordt toegediend. Het Russische vaccin Spoetnik-V is nog niet erkend door de EU of de WHO.

Tot nu toe konden mensen die twee prikken van het Chinese vaccin hebben gehad in Frankrijk geen gezondheidspas krijgen zonder zich opnieuw te laten vaccineren door een door de EU goedgekeurd middel. Nu is een derde dosis van een mRNA-vaccin voldoende.



Een kanttekening is nog wel dat toediening van de mRNA-prik minstens vier weken na de laatste buitenlandse injectie kan plaatsvinden, aldus de Algemene Directie Volksgezondheid (DGS), de Franse GGD. Ook moeten gegadigden en papieren of digitaal bewijs hebben van volledige vaccinatie in het buitenland.

Mensen die al twee prikken hebben gehad van het buitenlandse AstraZeneca-vaccin kwamen al in aanmerking voor de gezondheidspas, de Franse variant het coronatoegangsbewijs (CTB).

