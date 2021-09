Twee leden Marokkaans volleybalteam 'vermist' na aankomst in italië

Drie van de twaalf leden van het Marokkaanse nationale volleybalteam (onder 21) worden vermist in Italië.

De delegatie is in het Zuid-Europese land voor deelname aan het Jeugd Wereldkampioenschappen volleybal dat dit jaar van 20 tot en met 30 september plaatsvindt in Italië en Bulgarije.

Het nationale team van Marokko heeft donderdag de eerste wedstrijd gespeeld en verloor van Argentinië. De spelerslijst werd gemarkeerd door de aanwezigheid van slechts 9 van de 12 spelers. Het drietal heeft hoogstwaarschijnlijk het team verlaten om in Europa te kunnen blijven.

Het is niet de eerste keer dat atleten uit Marokko gebruik maken van deelname aan een toernooi in het buitenland om de biezen te pakken vóór of ná deelname aan een sportevenement. Eerder dit jaar verlieten ook al drie atleten het nationale boksteam na aankomst in Europa. De Marokkaanse delegatie was in Polen om Marokko te vertegenwoordigen tijdens het Jeugd Wereldkampioenschappen boksen.



Marokkaanse sportfederaties zien steeds meer atleten in het wild verdwijnen wanneer ze naar het buitenland afreizen.

Het fenomeen zorgt voor een slecht imago voor Marokko en is een doorn in het oog van de sportfederaties.

