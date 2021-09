Zwavelwolk na vulkaanuitbarsting La Palma op weg naar Marokko

Door de vulkaanuitbarsting op het Spaanse La Palma drijft een wolk met een verhoogde concentratie zwaveldioxide richting Marokko het westen van Europa.

De wolk zal vanaf vrijdag Marokko bereiken.

Op basis van de informatie is er nu geen reden om te veronderstellen dat er risico's zijn voor de volksgezondheid, stelt het Marokkaanse ministerie van Milieu.

Op sociale netwerken vreest men dat de zwavelwolk zal bijdragen aan de vorming van zure regen in Marokko. Het nationale meteorologisch instituut (DMN) heeft voor zaterdag regen voorspeld in het noorden van Marokko. Volgens DMN is de neerslag niet specifiek gelinkt aan de zwavelwolk.



De Cumbre Vieja-vulkaan op het Canarische eiland barstte zondag uit. Die eruptie heeft onder meer enorme, verwoestende lavastromen veroorzaakt. Ook komt er veel giftige zwaveldioxide vrij.

Volgens het vulkanologisch instituut van de Canarische Eilanden (Involcan) zou de uitbarsting van de vulkaan "tussen 24 en 84 dagen" kunnen duren. Dagelijks wordt tussen de 6.000 en 11.500 ton zwaveldioxide in de atmosfeer gespuwd.

© MAROKKO.NL 2021