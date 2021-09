Minister: Gazprom staat klaar om Europa meer gas te leveren

Het Russische Gazprom staat klaar om meer gas te leveren aan Europa. Dat zei de Russische minister voor Energie, Dmitri Peskov, tegen het Russische persbureau Interfax.

's Werelds grootste aardgasbedrijf Gazprom, waarin de Russische overheid een groot belang heeft, zou volgens hem ook graag meer leveringscontracten afsluiten met Europa.

De gasprijzen stegen deze week tot het hoogste niveau ooit in Europa. Dat werd in de hand gewerkt door de relatief koude winter, waardoor de voorraden relatief laag zijn. Daarnaast is de vraag vanuit Azië hoog doordat de industrie een inhaalslag maakt nu het economisch herstel van de coronacrisis is begonnen.

Rusland is de belangrijkste leverancier van aardgas voor de Europese Unie en was vorig jaar goed voor 43,4 procent van al het aardgas in het landenblok. De nummer twee, Noorwegen, kondigde afgelopen week al aan zijn gasleveringen aan Europa de komende twaalf maanden te verhogen vanwege de sterk gestegen prijzen.



De hoge gasprijzen hebben in het Verenigd Koninkrijk sinds begin augustus al zeven energieleveranciers de kop gekost, waardoor 1,5 miljoen Britse huishoudens een andere energieleverancier moeten zoeken. Italië trekt ruim 3 miljard euro uit om te hoge energierekeningen voor huishoudens en bedrijven te voorkomen.

Deze week stemde ook bijna de gehele Tweede Kamer in met een aanpassing van de rijksbegroting van 2022, waarbij 500 miljoen euro wordt uitgetrokken om de energierekening te verlagen.

© ANP 2021