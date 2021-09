Nieuwe explosies bij vulkaan La Palma

De vulkaan op het Canarische eiland La Palma is na enkele uren rust weer begonnen met het spuwen van lava.

De vulkaan is al ruim acht dagen actief. Eerder maandag zijn vier gebieden aan de oostkust in lockdown gegaan.

Honderden bewoners van die kustgebieden moeten thuisblijven en deuren en ramen gesloten houden. Eerder op de dag was de vulkaan al gestopt met lava spuwen, om daarna weer actief te worden. Later in de middag viel de vulkaan weer stil. Experts waarschuwden al dat de situatie op La Palma in korte tijd kan veranderen. De vulkaan is onvoorspelbaar.

Al meerdere dagen wordt gewaarschuwd voor het moment dat de lava de zee bereikt. Zodra dit gebeurt, kan de lava die het zeewater raakt zorgen voor explosies en giftige gassen. Momenteel zijn twee stromen van lava ongeveer een kilometer van de zee verwijderd.



Evacuaties

Het eiland telt in totaal 83.000 inwoners. Er zijn geen doden of ernstig gewonden gemeld sinds de uitbarsting van de Cumbre Vieja-vulkaan ruim een week geleden.

De uitbarsting van de vulkaan begon op 19 september. Duizenden mensen werden geëvacueerd, waaronder ook Nederlandse toeristen. Honderden gebouwen en wegen zijn verwoest door de lavastromen. Het vliegverkeer is meerdere keren stilgelegd. In de nacht van zaterdag op zondag trok een aswolk uit La Palma over Nederland.

