Raadslid Van Doorn opgepakt om 'verdacht gedrag' in buurt van Rutte

Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, is zondag aangehouden omdat hij "verdacht gedrag" vertoonde.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het AD. Van Doorn werd opgepakt door de beveiligers van demissionair premier Mark Rutte, die werken voor de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

Het OM verdenkt Van Doorn ervan "te hebben getracht inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden". Inmiddels is Van Doorn weer vrijgelaten. Het raadslid blijft nog wel verdachte, aldus het OM. Wat het "verdachte gedrag" precies inhoudt, en of de verdenking betrekking heeft op Rutte, kon een woordvoerder nog niet zeggen. "Het onderzoek loopt nog, dus daar wordt nog naar gekeken."

De advocaat van Van Doorn, Anis Boumanjal, zegt in een persbericht dat Van Doorn is aangehouden op "verdenking van voorbereiding moord, met als mogelijk doelwit demissionair minister-president Rutte". Ook zou Van Doorn in de omgeving van Rutte zijn geweest.



Van Doorn zou in de buurt van Rutte zijn geweest omdat zijn moeder in die buurt woont, zegt Boumanjal. Verder zou hij bij een fitnesscentrum zijn langs geweest om te vragen naar de openingstijden en abonnementskosten, en hij zou koffie hebben gedronken in een café.

"Kennelijk zijn dat ook plaatsen waar de heer Rutte sport dan wel zijn koffie nuttigt of aanwezig was", aldus de advocaat. "Het heeft er alles van dat de DKDB, bevangen door achterdocht en angst, in de kramp is geschoten en prematuur tot aanhouding is overgegaan."



Spotters

Volgens Haagse burgemeester Jan van Zanen is het zo dat "altijd geldt dat een verdachte onschuldig is totdat het tegendeel wordt bewezen. Dat gaat dus ook op in de situatie van gemeenteraadslid Arnoud van Doorn. Ik ga ervan uit dat het Openbaar Ministerie de zaak grondig onderzoekt."



Maandag werd bekend dat Rutte extra wordt beveiligd omdat er plannen zouden zijn om een aanslag op hem te plegen of hem te ontvoeren. In de omgeving van Rutte zouden 'spotters' zijn gesignaleerd, criminelen die de omgeving van tevoren verkennen. Die spotters zouden uit de criminele hoek komen. De Telegraaf sprak eerder over de 'Mocromaffia'.



Taakstraf

Van Doorn zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Den Haag. Tot eind 2011 maakte hij deel uit van de PVV-fractie. Daar werd hij uitgezet omdat hij fouten zou hebben gemaakt met het budget van de partij. Hij ging door als onafhankelijk raadslid. Hij bekeerde zich in 2013 tot de islam en sloot zich toen aan bij de islamitische Partij van de Eenheid (PvdE).

In 2015 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor onder meer het lekken van geheime stukken, het verkopen van hennep aan minderjarigen en het bezit van een alarmpistool in huis.



"Opruiende tweets"

Dinsdag werd Van Doorn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het versturen van "opruiende tweets" tegen de zionisten in Israël.

Een daarvan verstuurde hij in mei 2018: "Vandaag in Palestina weer tientallen jonge mensen door kogels van de zionistische bezettingsmacht vermoord. Het wordt druk in het paradijs. Moge Allah de zionisten vernietigen", voorzien van twee emoji’s van een gebalde vuist en vuur.



De andere twee tweets uit mei 2018 en januari 2019 zijn Engelstalig en gaan eveneens over de vernietiging van zionisten en de vernietiging van de "vijanden van de islam."

Zelf beschouwt Van Doorn zijn tweets als een smeekbede en als een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Volgens de rechtbank kan dat niet zo worden opgevat, "gezien de context waarin de berichten zijn geplaatst".

Zo is het woord 'vernietigen' volgens de rechtbank concreet gericht op geweld, en zouden de berichten kunnen worden opgevat als een "aanmoediging tot het gebruiken van geweld".

